জিয়াউর রহমানকে নিয়ে ছাত্রদল নেতা তারিকের ব্যতিক্রমী কর্মসূচি

জিয়াউর রহমানকে নিয়ে ছাত্রদল নেতা তারিকের ব্যতিক্রমী কর্মসূচি
বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে ব্যতিক্রমী কর্মসূচি পালন করেছেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. তরিকুল ইসলাম তারিক।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বিকেলে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ‘স্বপ্নদ্রষ্টা: বাংলাদেশের পথের দিশারী এক মহানায়ক জিয়াউর রহমান’ শীর্ষক একটি তথ্যবহুল সংকলিত বুকলেট প্রকাশ করেন তিনি। এই বুকলেটের পাঁচ শতাধিক কপি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করেন তিনি।
ছাত্রদল নেতা তরিকুল ইসলাম তারিক জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে মুসল্লিদের মধ্যে এই বুকলেট বিতরণের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, হাকিম চত্বর, কলা ভবন, মল চত্বর, বাণিজ্য অনুষদসহ বিভিন্ন হলের সামনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে। এই বুকলেটের মুখবন্ধ লিখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী।
ভিন্নধর্মী এই কর্মসূচি আয়োজন প্রসঙ্গে তারিক আরও বলেন, পথশিশুদের মধ্যে একদিন শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়লো শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের জন্য এক ভরসার স্থল। তখন থেকেই চিন্তা ছিল দূরদর্শী এই স্বপ্নদ্রষ্টাকে নিয়ে লেখা একটি বুকলেট যদি গণমানুষের হাতে তুলে দিতে পারতাম তাহলে মন্দ হতো না।
তিনি বলেন, জিয়াউর রহমানকে নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, সর্বজন শ্রদ্ধেয় মরহুম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দিন আহমদ স্যারের লেখায় বারবার উঠে এসেছেন তিনি। বিগত ফ্যাসিবাদ আমলে জিয়াউর রহমানকে নিয়ে আলোচনা, গবেষণা বন্ধ করে রেখেছিল শেখ হাসিনার সরকার। জিয়াউর রহমানের বীর উত্তম খেতাব বাতিল, রাষ্ট্রীয় মদদে তার স্মৃতি অবদমিত করে রাখার এমন কোনো অপচেষ্টা নেই যা করা হয়নি। আমি আশা করি, এই বুকলেটের মাধ্যমে জেনারেশন জেড ও গণমানুষের কাছে সংক্ষিপ্ত আকারে শহীদ জিয়াকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারবো।
বুকলেট বিতরণের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
