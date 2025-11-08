১৮ পেরিয়ে ঢাবির ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

১৮ পেরিয়ে ঢাবির ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ
বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ১৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন করা হয়েছে।
শনিবার (৮ নভেম্বর) ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। পরে এমবিএ ভবনের অধ্যাপক আব্দুল্লাহ ফারুক মাল্টিপারপাস কনফারেন্স হলে আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।
বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শরিফুল আলম খন্দকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন রিসোর্টস অ্যান্ড স্পা-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর রেজিনা নাসের, ন্যাশনাল গ্রুপ বাংলাদেশ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. আমিরুজ্জামান, ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টালের ডিরেক্টর অব সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং রেজওয়ান মারুফ ও রেনেসাঁস ঢাকা গুলশান হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার মো. আল আমিন।
অনুষ্ঠানে ডিজিটাল ক্লাসরুমের বিভিন্ন সরঞ্জাম হস্তান্তর করা হয়। সেই সঙ্গে প্রথম বর্ষের ১০ শিক্ষার্থীকে হেনা আলম বৃত্তি দেওয়া হয়। তারা হলেন জাহিদুল ইসলাম সুমন, সোহাগ হোসেন, মো. আবু ফায়েজ, নিশিহা ত্রিপুরা, মো. নায়েম মিয়া, শাহাদত, এম এম তৌহিদুজ্জামান রিয়াদ, আহনাফ আদিল, মো. রাকিবুল ইসলাম ও মোহাম্মদ জুয়েল উদ্দিন।
