ইবি বৈবিছাআ’র আহ্বায়ক সুইট, সদস্যসচিব সৌরভ

ইবি বৈবিছাআ’র আহ্বায়ক সুইট, সদস্যসচিব সৌরভ
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন (বৈবিছাআ) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) শাখার নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে আহ্বায়ক হিসেবে এস এম সুইট ও সদস্যসচিব হিসেবে ইয়াশিরুল কবির সৌরভকে মনোনীত করা হয়েছে।
শনিবার (৮ নভেম্বর) সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি রিফাত রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মুইনুল ইসলাম ও মুখ্য সমন্বয়ক হাসিব আল ইসলামের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
কমিটিতে অন্য পদগুলোতে রয়েছেন—সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক পংকজ রায়, যুগ্ম আহ্বায়ক সজীব ইসলাম, জাফর ইকবাল, আদিল মাহমুদ আসিফ, মিশনু আল আসনাউন, মো. তারেক জাহান জয়, আবু সাঈদ শিহাব উদ্দীন ও মো. মিনহাজুর রহমান মাহিম, সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব মুবাশ্বির আমিন, যুগ্ম সদস্যসচিব বাঁধন বিশ্বাস স্পর্শ, মোস্তাকিম, সোহান, আব্দুল্লাহ, রাজু, মোস্তাকিম, আবু সাঈদ ও শিহাব উদ্দীন, মুখ্য সংগঠক গোলাম রব্বানী, সংগঠক ইমরান হোসেন, মোহন রায়, আশিদুল ইসলাম, দীনবন্ধু রায় দেবা, শাকিল শেখ, আশিকুর রহমান, ফয়সাল মিয়া, শুভ আহমেদ রাজিব, পার্থ প্রতিম চক্রবর্তী ও সোহান ও মুখপাত্র সাদিয়া মাহমুদ মিম।
এছাড়াও অন্য সদস্যরা হলেন—ফাইয়াজ লুবাত, ফাইন কাজী, মুতাসিম বিল্লাহ রায়হান, সৈয়দ রশীদ-নূর প্রদীপ, নিরব আলী, রিফাত হোসেন, রুহুল আমিন, রিপন ইসলাম রতন, স্বাধীন, মো. জীম, জোবায়ের বিন লতিফ, ইমরান শেখ, কে এম রিফাত তানজিম প্রিতম, চয়ন কুন্ডু, হিমেল মোল্লা, মেহেদী হাসান ও প্রণব শর্মা।
সদস্যসচিব ইয়াশিরুল কবির সৌরভ বলেন, জুলাই আন্দোলনের সব শহীদকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি, যাদের রক্তের বিনিময়ে আজকের এই বাংলাদেশ। আমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সেটা শুধু দায়িত্ব নয়, একটা আমানত। শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষা, দেশের খেটে খাওয়া মানুষদের পক্ষে কথা বলা এবং একাত্তর ও জুলাই চেতনার সমন্বয়ে দেশ গঠনের জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাবো। এক্ষেত্রে সব শিক্ষার্থী ও ছাত্রসংগঠনগুলোর সহযোগিতা কামনা করছি।
আহ্বায়ক এস এম সুইট বলেন, কেন্দ্রীয় কমিটিকে ধন্যবাদ ও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে তারা আমার ওপর আস্থা রেখে এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শিক্ষার্থীদের স্বার্থরক্ষায় কাজ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠনগুলোর সহযোগিতা চাই।
ইরফান উল্লাহ/এমকেআর