জবি এমসিজে ডিবেটিং ক্লাবের নেতৃত্বে তানভীর-সাফা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৮ এএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
বামে তানভীর ডানে সাফা/ফাইল ছবি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ (এমসিজে) ডিবেটিং ক্লাবের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৫-২৬ গঠন করা হয়েছে। এতে সভাপতি হয়েছেন বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের তানভীর আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের সাফা খাতুন।

সোমবার (১০ নভেম্বর) বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মো. আশরাফুল আলম, এমসিজে ডিবেটিং ক্লাবের মডারেটর মেহনাজ হক, কো-মডারেটর কামনা আক্তার, সদ্য বিদায়ী কমিটির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মো.জহিরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই কমিটি গঠন করা হয়।

১১ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, সহ-সভাপতি রাকিবুল হাসান রাব্বি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. মিনহাজুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল আওয়াল পারভেজ, দপ্তর সম্পাদক উম্মে বুশরা মাহাদিয়া, প্রচার সম্পাদক তাহমিদ আব্দুল্লাহ রাদ।

এছাড়াও অর্থ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান তুষার, বহিঃ যোগাযোগ সম্পাদক স্বপন পাল, কর্মশালাবিষয়ক সম্পাদক গোলাম মাওলা হাবিব এবং সদস্য সংগ্রহবিষয়ক সম্পাদক রিফাত হোসেন।

নবগঠিত কমিটির সভাপতি তানভীর আহমেদ বলেন, বিতর্ক আমাদের চিন্তার জগতকে শানিত করে। এটি আমাদের মেধাকে বিকশিত করে। ক্লাবের কার্যক্রমে নিয়মিত কর্মশালা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি আরো নতুন সৃজনশীল আয়োজন করবো। এতে শিক্ষার্থীরা আধুনিক ও যুগোপযোগী বিতর্ক চর্চায় উন্নত হবে। শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতর্কের সঠিক জ্ঞান পৌঁছে দিতে চাই। আশা করি, এই কমিটি এমসিজে ডিবেটিং ক্লাবকে আরও আলোকিত করবে।

এছাড়াও নবগঠিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাফা খাতুন বলেন, বিতর্ক মানুষকে কেবল কথা বলতেই শেখায় না, শেখায় ভাবতে, বিশ্লেষণ করতে ও যুক্তির মাধ্যমে সত্য খুঁজে পেতে। এমসিজে ডিবেটিং ক্লাব সবসময় সেই মুক্ত চিন্তার অনুশীলনের জায়গা হয়ে উঠেছে। আমি বিশ্বাস করি, নতুন কমিটির হাত ধরে এই ক্লাব আরও বিকশিত হবে, আরও বেশি তরুণকে যুক্তির আলোয় উদ্ভাসিত করবে।

