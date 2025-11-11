  2. ক্যাম্পাস

জবির মার্কেটিং ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে দফায় দফায় সংঘর্ষ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৪ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) মার্কেটিং ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মধ্যে বাসে উচ্চস্বরে কথা বলা নিয়ে দফায় দফায় সংঘর্ষ ঘটনা ঘটেছে।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর ফটকের সামনে, শান্ত চত্বরে ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যানের রুমের পাশে এ সংঘর্ষ হয়।

এক পর্যায়ে সমাধানের জন্য শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রইছ উদ্দিনের কক্ষে বসলেও ব্যর্থ হন। শিক্ষক রইছ উদ্দিনের উপস্থিততে ফের মারামারিতে জড়ায় উভয়পক্ষ।

