জবির মার্কেটিং ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে দফায় দফায় সংঘর্ষ

জবির মার্কেটিং ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে দফায় দফায় সংঘর্ষ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) মার্কেটিং ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মধ্যে বাসে উচ্চস্বরে কথা বলা নিয়ে দফায় দফায় সংঘর্ষ ঘটনা ঘটেছে।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর ফটকের সামনে, শান্ত চত্বরে ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যানের রুমের পাশে এ সংঘর্ষ হয়।
এক পর্যায়ে সমাধানের জন্য শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রইছ উদ্দিনের কক্ষে বসলেও ব্যর্থ হন। শিক্ষক রইছ উদ্দিনের উপস্থিততে ফের মারামারিতে জড়ায় উভয়পক্ষ।
