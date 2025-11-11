  2. ক্যাম্পাস

ঢাবি মৃৎশিল্প বিভাগের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী শুরু

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৪ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
ঢাবিতে শিল্পকর্ম প্রদর্শনী চলছে/ছবি: জাগো নিউজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) মৃৎশিল্প বিভাগের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী অনুষদের ওসমান জামাল মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। পরে তিনি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের মাঝে সনদ ও পুরস্কার বিতরণ করেন।

মৃৎশিল্প বিভাগের চেয়ারপারসন চিন্ময়ী সিকদার পপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে চারুকলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক এ এ এম কাওসার হাসান এবং শিল্পাচার্যপুত্র প্রকৌশলী ময়নুল আবেদিন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে আরও বড় কিছু অর্জনে সহায়তা করবে।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মাঝেও শিক্ষার্থীরা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সৃজনশীল শিল্পকর্ম সৃষ্টি করছে, এটি খুবই আশাব্যঞ্জক। এ ধরনের আয়োজনের সঙ্গে করপোরেট ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

এ বছর বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে ২০২২, ২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫ সালের মোট ৩১ জন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত করা হয়। শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন—বিএফএ ১ম বর্ষের মো. মাশরাফি ইসলাম (২০২২), ৩য় বর্ষের মাহবুব আলম হৃদয় (২০২৩), ১ম বর্ষের জারীন সুবাহ (২০২৪) ও মো. রাহিল রহমান (২০২৫), শিল্পী মরণ চাঁদ পাল স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন- বিএফএ ২য় বর্ষের মাহবুব আলম হৃদয় (২০২২), ৩য় বর্ষের তাহসিন তাবাসসুম ঐশী (২০২৩), ২য় বর্ষের সোহাগ (২০২৪) ও সৈয়দা আয়েশা আফরিন (২০২৫), শিল্পী গোপেশ মালাকার স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন- বিএফএ ৩য় বর্ষের নাবা চৌধুরী (২০২২), ২য় বর্ষের মিথিলা ফারজানা (২০২৩), ৩য় বর্ষের মো. আশিকুজ্জামন (২০২৪) ও জিসিন্তা ইসলাম (২০২৫), শিল্পী সামসুল ইসলাম নিজামী স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন- বিএফএ ৪র্থ বর্ষের ইয়াসমিন আক্তার (২০২২), ১ম বর্ষের মোহাম্মদ মুন্তাসিরুল গনি (২০২৩), ৪র্থ বর্ষের তাহসিন তাবাসসুম ঐশী (২০২৪) ও মিথিলা ফারজানা (২০২৫), শিল্পী কোইচি তাকিতা স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন- এমএফএ ১ম পর্বের হালিমা আক্তার (২০২২), বিএফএ ৪র্থ বর্ষের নাবা চৌধুরী (২০২৩) ও মো. মাশরাফি ইসলাম (২০২৫), শিল্পী মীর মোস্তফা আলী স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন- এমএফএ ২য় পর্বের শ্রেষ্ঠ সাহা (২০২২) ও সুস্মিতা সরকার (২০২৩), এমএফএ ১ম পর্বের অর্ণব চন্দ্র দেব (২০২৪), ২য় পর্বের ইসফাত সুলতানা তন্নী (২০২৫), সিরামিক মাধ্যম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন- বিএফএ ৩য় বর্ষের মনিরা আনজুম (২০২২), ৪র্থ বর্ষের অর্ণব চন্দ্র দেব (২০২৩) ও হিরণ রায় (২০২৪), ৩য় বর্ষের সামসন বম (২০২৫), শ্রেষ্ঠ নিরীক্ষামূলক পুরস্কার পেয়েছেন- এমএফএ ২য় পর্বের শ্রাবন্তী মেহেরুন (২০২২), ১ম পর্বের লেখ নেছা খাতুন (২০২৩), ২য় পর্বের বিপ্রজিৎ রায় (২০২৪) এবং এমএফএ ১ম পর্বের রেজওয়ানা মল্লিক বর্ষা।

জয়নুল গ্যালারিতে এ প্রদর্শনী চলবে আগামী ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত প্রদর্শনী সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

এফএআর/এমকেআর/এমএস

