শাকসু নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র অধ্যাপক নজরুল ইসলাম
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলামকে মুখপাত্র হিসেবে রাখা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে উপাচার্যের সভাকক্ষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছ এ ঘোষণা দেন।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় কমিশনের সঙ্গে সাংবাদিকদের নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ প্রয়োজন। তা সফল করতে আমরা নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলামকে মুখপাত্র হিসেবে রেখেছি।
তিনি আরও বলেন, আচরণ বিধিমালার কাজ শেষ হয়েছে শিগগিরই প্রকাশ করা হবে। এছাড়া গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ভোটার তালিকা করা হচ্ছে ৷ মাস্টার্স পর্যায়ে কিছু কাজ চলমান, এগুলো শেষে ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। আমরা শিগগিরই তফসিল ও ভোটের তারিখ ঘোষণা করবো।
এসএইচ জাহিদ/এনএইচআর/জিকেএস