ইশতেহারের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি কাজ করবো: ডাকসু ভিপি

ইশতেহারের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি কাজ করবো: ডাকসু ভিপি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েম বলেছেন, আমরা ৩৬টি ইশতেহার দিয়েছিলাম। এরই মধ্যে অনেকগুলো নিয়ে কাজ করছি। আমরা যে ইশতেহার দিয়েছি তারচেয়ে পাঁচগুণ বেশি কাজ করবো।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে ডাকসুর উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কমনরুমে নামাজের স্থানে, মসজিদ ও লাইব্রেরির সংরক্ষিত স্থানে কার্পেট প্রদান নিয়ে ডাকসু ভবনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
সাদিক কায়েমে বলেন, আমরা মূলত পলিসিগত জায়গায় কাজ করছি, যেন কেউ ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়কে আর পিছিয়ে নিতে না পারে।
তিনি বলেন, আমরা মসজিদ ও মেয়েদের কমনরুমগুলোতে কার্পেট দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি। ৫ আগস্টের পর আমরা যতগুলো উদ্যোগ নিয়েছি, সবকটিই সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আমরা এ ধরনের কল্যাণমূলক উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখবো।
সাদিক কায়েম বলেন, ফ্যাসিবাদের আমলে মসজিদ ও মেয়েদের কমনরুমগুলো সবচেয়ে বেশি অবহেলিত ছিল। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার জন্য আমরা মেডিকেল সেন্টারে আধুনিক যন্ত্রপাতি বাড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছি এবং সেখানে যে সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে, তা ভেঙে দেওয়ার পদক্ষেপ নেবো।
তিনি বলেন, খাবারের মান উন্নয়নে আমরা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। আমরা মূলত নীতিগত জায়গায় কাজ করছি, যেন ভবিষ্যতে কেউ আর বিশ্ববিদ্যালয়কে পিছিয়ে নিতে না পারে। আমরা যে ইশতেহার দিয়েছি, তারচেয়ে পাঁচগুণ বেশি কাজ করার অঙ্গীকার করছি।
