শাবিপ্রবির পাঁচ গবেষক পেলেন ‘ভাইস চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড’

শাবিপ্রবির পাঁচ গবেষক পেলেন ‘ভাইস চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড’
গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য ‘ভাইস চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ পেয়েছেন সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) পাঁচ শিক্ষক।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনি অডিটোরিয়াম আয়োজিত ‘গবেষণা ও উদ্ভাবন’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ সেন্টারের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তরা শিক্ষকরা হলেন- ফিজিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদ থেকে গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. পাবেল শাহরিয়ার, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ থেকে লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আশরাফ সিদ্দিকী, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনুষদ থেকে ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, এগ্রিকালচার অ্যান্ড মিনারেল সায়েন্সেস অনুষদ থেকে ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক স্বপন কুমার সরকার এবং এপ্লাইড সায়েন্সেস অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ থেকে ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টি টেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. জহুরুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ. এম. সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী বলেন, আমরা গবেষণায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি। আমরা চাচ্ছি সিনিয়র ও জুনিয়র স্কলারদের সমন্বয়ে একাডেমিক ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য আনোয়ার হোসেন। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মো. সাজেদুল করিম, কোষাধক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ইসমাইল হোসেন, রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ৷
