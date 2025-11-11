  2. ক্যাম্পাস

শাকসুর চার নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ ভুল বোঝাবুঝি: উপাচার্য

প্রকাশিত: ০৯:৪৬ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
গত ২ নভেম্বর ‘ব্যক্তিগত কারণ’ দেখিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচনের চারজন নির্বাচন কমিশনার। তবে পদত্যাগের বিষয়টি ভুল বোঝাবুঝি ছিল বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টায় শাকসু নির্বাচনের ওয়েবসাইট উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এই কথা বলেন।

উপাচার্য বলেন, পদত্যাগের বিষয়টি ভুল বুঝাবুঝি। বর্তমানে তারা কাজ করছেন। কেউ পদত্যাগ করেননি।

এর আগে ২৭ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ১৩ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করে। পরে ২ নভেম্বর ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন চার কমিশনার। বিষয়টি নিশ্চিত করে একাধিক গণমাধ্যমে বক্তব্য দেন তারা।

ওই চার নির্বাচন কমিশনার হলেন, খাদ্য প্রকৌশল ও চা প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক জি এম রবিউল ইসলাম, লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আশরাফ সিদ্দিকী, গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. রেজোয়ান আহমেদ এবং নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনজুর–উল–হায়দার।

তবে প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, উপাচার্য তাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেননি এবং কমিশনারদের দায়িত্বে থেকে কাজ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। পরে ৩ নভেম্বর নতুন দুইজনসহ মোট ১৫ সদস্যের নির্বাচন কমিশন সম্প্রসারিত করা হয়। যা নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।

এ দিকে আজ ওয়েবসাইট উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওই চারজন কমিশনার। উপাচার্যের বক্তব্যের পর একজন নির্বাচন কমিশনার সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা আছি পদত্যাগ করিনি।

