মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের প্রতিবাদে ঢাবিতে বিক্ষোভ মিছিল
‘আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যত মামলা আছে, সকল মামলা তুলে নেওয়া হবে।’—বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের দেওয়া এমন বক্তব্যের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) বিক্ষোভ মিছিল করেছে একদল শিক্ষার্থী।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢাবির মধুর ক্যান্টিনের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি হলপাড়ার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে রাজু ভাস্কর্যে অবস্থান নেয়। এসময় ‘চাঁদাবাজ আর রাজাকার, মিলেমিশে একাকার’, ‘পূর্ণবাসন করিস না, পিঠের চামড়া থাকবে না’, ‘স্বৈরাচার গেছে যে পথে, চাঁদাবাজ যাবে সে পথে’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়।
বিক্ষোভ মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে সূর্যসেন হলের ভিপি আজিজুল হক বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচনকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য দেশব্যাপী আওয়ামী লীগ লকডাউনের নামে যে বিশৃঙ্খলা ও ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করছে ঠিক সেই মুহূর্তে বিএনপির মহাসচিব বলেছেন, তিনি আওয়ামী লীগের সব মামলা তুলে নেবেন। ছাত্রজনতার পক্ষ থেকে আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, এটা কি আপনার ব্যক্তিগত নাকি দলীয় অবস্থান? নাকি বক্তব্যের ভুল—তা স্বীকার করবেন? আমরা আশা করবো শিগগিরই আপনি ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইবেন।’
ভিপি আজিজুল আরও বলেন, ‘সারা দেশকে একটি পক্ষ অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। তাদের দোষররা আবার পতিত যে ফ্যাসিস্ট তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। খুনি আওয়ামী লীগের হাত দুই হাজার শহীদের রক্তে রঞ্জিত। বিচার না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফিরে আসতে পারবে না।’
ঢাবি শিক্ষার্থী রিয়াজুল ইসলাম জুবাহ বলেন, ৫ আগস্টের পর থেকে রাজনৈতিক দলের কিছু নেতা পরিকল্পিতভাবে জুলাই আন্দোলনকে বিকৃত করার চেষ্টা করছে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শের পরিপন্থী বক্তব্য ও গণহত্যাকারীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন জাতির জন্য লজ্জাজনক।
