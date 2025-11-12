শেকৃবিতে ত্রিদেশীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট উদ্বোধন

শেকৃবিতে ত্রিদেশীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট উদ্বোধন
‘শান্তি ও অহিংসা’ (Peace and Non-Violence) স্লোগানকে সামনে রেখে রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) ত্রিদেশীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ও জার্সি বিতরণ অনুষ্ঠান হয়েছে।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) শেকৃবির প্রশাসনিক ভবনের সেমিনার রুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) টুর্নামেন্ট শুরু হয়ে চলবে আগামী ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত।
টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশের শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেপালের নেপাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইরশাদ আহমদ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. বেলাল হোসেন, ছাত্র পরামর্শক প্রফেসর ড. আশাবুল হক, প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. আরফান আলী, অস্ট্রেলিয়ান প্রফেসর ডেকলার প্রমুখ।
পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইরশাদ আহমদ বলেন, আমরা এখানে শান্তিকে প্রোমোট করতে এসেছি। এসময় মাঠের ভেতরে ভদ্রতা বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক খেলোয়াড়ের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানান তিনি।
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. বেলাল হোসেন বলেন, ‘এটি শান্তি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটা প্রতিযোগিতা। এটি দক্ষিণ এশিয়ার তিনটি দেশের সংস্কৃতি ও শিক্ষার মধ্যে শান্তি ছড়িয়ে দেওয়ার একটা প্রতিযোগিতা।’
এমএসএ/এমএমকে