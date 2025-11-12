‘আমি খুব করে বাঁচতে চেয়েছি’ লিখে গলায় ফাঁস নিলেন রাবি শিক্ষার্থী

‘আমি খুব করে বাঁচতে চেয়েছি’ লিখে গলায় ফাঁস নিলেন রাবি শিক্ষার্থী
চিরকুটে ‘আমি খুব করে বাঁচতে চেয়েছি বিশ্বাস করো তোমরা’ লিখে আত্মহত্যা করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সোনিয়া সুলতানা।
জানা গেছে, সোনিয়া সুলতানা শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০১৯-২০২০সেশনের (৬৭তম ব্যাচ) শিক্ষার্থী।
বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ৬ টার দিকে রাজশাহী মহানগরীর মতিহার থানাধীন মির্জাপুরস্থ ইসলাম টাওয়ার আবাসিক ভবনের ৭ তলা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
এসময় তার রুমে দুইটি চিরকুট পাওয়া গেছে। চিরকুটে লেখা ছিল, ‘আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী না। আমার যেন পোস্টমর্টেম করা না হয়। আব্বু-আম্মু ধ্রুবতাঁরা আমি খুব ভালোবাসি। আমাকে ক্ষমা করে দিও। আল্লাহকে বলো আমাকে মাফ করে দিতে।’
অন্য একটি চিরকুটে লেখা ছিল, ‘আমি খুব করে বাঁচতে চেয়েছি বিশ্বাস করো তোমরা। কিন্তু নিজের সাথে যুদ্ধ করে আর পেরে উঠলাম না। আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দিও। আমাকে..’
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবর রহমান বলেন, ঘটনা শোনার পরেই আমরা ঘটনাস্থলে যাই। তবে মৃত্যুর কোনো সঠিক কারণ আমরা জানতে পারিনি। এছাড়াও পুলিশও আমাদের কোনো কিছু জানাতে পারেনি। হয়তো পরে কিছু জানতে পারবো।
মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মালিক বলেন, আমরা সকালে শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছি। ওড়না পেচানো অবস্থায় ছিল। এই ঘটনা নিয়ে তার বাবা একটি মামলা করেছেন। পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।
মনির হোসেন মাহিন/এনএইচআর/এমএস