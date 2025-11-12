  2. ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৮ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (নোবিপ্রবি) আওয়ামী লীগপন্থি শিক্ষক-কর্মকর্তাদের পদোন্নতি ও বিভিন্ন সুবিধাজনক পদে পদায়নের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে ছাত্রদল।

বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। এতে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ছাড়াও সাধারণ শিক্ষার্থীরাও অংশ নেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হাসিবুল হাসান জাগো নিউজকে বলেন, “ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের শেষ সময়ে দলীয় কোটায় নিয়োগকৃত অযোগ্য-অদক্ষ শিক্ষক-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিগত দেড় বছরেও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। পক্ষান্তরে সেই ফ্যাসিস্টদের অনেককে বিভিন্ন পদে ‘সারপ্রাইজ পোস্টিং’ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বারবার বলার পরও তারা কোনো ব্যবস্থা নেননি।”

মানববন্ধনে আরও বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি জাহিদ হাসান, সাধারণ সম্পাদক হাসিবুল হাসান, সিনিয়র সহ-সভাপতি সাব্বির হোসেন শান্ত, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আলী প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রলীগ ও ফ্যাসিস্ট আওয়ামীপন্থি শিক্ষক-কর্মকর্তাদের পুনর্বহাল-পদায়ন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিপন্থি। তদন্ত করে জুলাই বিরোধী আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ তামজিত হোসাইন চৌধুরী জাগো নিউজকে বলেন, ‘নতুন করে কাউকে পদায়ন বা পদোন্নতি দেওয়া হয়নি। তবে কারও বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ থাকলে এবং লিখিত আকারে দেওয়া হলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ইকবাল হোসেন মজনু/এসআর/এমএস

