ঢাবিতে গুম, খুন ও লুটপাটের ডকুমেন্টারি প্রদর্শন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৭ এএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির পায়রা চত্বরে শেখ হাসিনার আমলের গুম, খুন ও লুটপাটের ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শন করা হয়েছে।

বুধবার (১২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগ এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

ঢাবি শিক্ষার্থী রিয়াদুল ইসলাম জুবাহর সঞ্চালনায় ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে ডাকসুর ভিপি আবু সাদিক কায়েম বলেন, পতিত ফ্যাসিস্টের বিচার ও শেখ হাসিনার ফাঁসি নিশ্চিত আমরা করবোই ইনশাআল্লাহ এবং ফ্যাসিবাদ মুক্ত বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে চাই।

এ সময় ডাকসুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ বলেন, আমরা রাজপথেই পতিত স্বৈরাচারের কবর রচিত করবো এবং সবার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবোই

প্রদর্শনীতে গুম খুন লুটপাটের ওপর নির্মিত প্রায় ১২ টি ফিল্ম প্রদর্শন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে উপস্থাপনা চলাকালে অনুষ্ঠান ভন্ডুল করতে দুর্বৃত্তদের দ্বারা ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে।

