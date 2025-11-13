  2. ক্যাম্পাস

লকডাউনের নামে আ’লীগের নাশকতার প্রতিবাদে আজিজুল হক কলেজে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫০ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
লকডাউনের নামে আ’লীগের নাশকতার প্রতিবাদে আজিজুল হক কলেজে বিক্ষোভ

লকডাউনের নামে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের দেশব্যাপী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বগুড়া সরকারি আজিজুল কলেজের শিক্ষার্থীরা।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) কলেজ ক্যাম্পাসে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা। কর্মসূচিতে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীসহ সাধারণ শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

বিক্ষোভ শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, ইসলামী ছাত্রশিবির বগুড়া শহর এইচআরডি সম্পাদক আল জাবের হক্কানী, ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশের (আপ বাংলাদেশ) যুগ্ম আহ্বায়ক সিফাতুল্লাহ, ইসলামী ছাত্রশিবির সরকারি আজিজুল কলেজ শাখা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন ও কলেজ সেক্রেটারি সাকিব হাসান তামিম।

এসময় বক্তারা বলেন, ৫ আগস্টেই আওয়ামী লীগের কবর রচিত হয়েছে। যতবারই তারা (আওয়ামী লীগ) মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করবে, ততবারই ছাত্র-জনতাকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে তা প্রতিহত করা হবে।

একই সঙ্গে, বক্তারা দ্রুত জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান এবং গণভোটসহ একটি অবাধ ও সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচনের আয়োজনের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানান। কলেজের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন।

