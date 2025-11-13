শাকসুর সংবাদ সম্মেলন ডেকে স্থগিত করলো প্রশাসন
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচনের সংবাদ সম্মেলন ডেকে পরে সেটি স্থগিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
বৃহস্পতিবার (১৩ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন ডাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দীন চৌধুরী। তবে নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট পর সাংবাদিকদের জানানো হয় মিটিংটি স্থগিত করা হয়েছে।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, আজকের সংবাদ সম্মেলন থেকে উপাচার্য নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা দিতে পারেন বলে ধারণা করা হয়েছিল। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার কয়েক দিনের মধ্যে তফসিল প্রকাশের সম্ভাবনাও ছিল।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছ জাগো নিউজকে বলেন, সংবাদ সম্মেলন স্থগিতের বিষয়টি আমাদের কিছুক্ষণ আগে জানানো হয়েছে। তবে কেন স্থগিত করা হলো সে বিষয়ে আমরা অবগত নই।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ার উদ্দীন বলেন, আমি একটি মিটিং শেষ করেছি, আরেকটি মিটিং চলমান থাকায় সংবাদ সম্মেলনটি স্থগিত করা হয়েছে। আগামীকাল অথবা পরশু সংবাদ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে।
দীর্ঘ ২৮ বছর পর শাকসু নির্বাচন আয়োজনের জন্য ১৫ সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ইতোমধ্যে গঠনতন্ত্র চূড়ান্তকরণ ও ওয়েবসাইট উদ্বোধনের মাধ্যমে নির্বাচন প্রস্তুতি কার্যক্রম শুরু করেছে কমিশন।
