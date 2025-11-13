  2. ক্যাম্পাস

পাবিপ্রবির এক্সাম হল ভবনে অগ্নিকাণ্ড

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০১ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
এক্সাম হল ভবনের চতুর্থ তলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পাবিপ্রবি) এক্সাম হল ভবনের (পরিবহন পুল ভবন) চতুর্থ তলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হলের ১০ তলা থেকে নামার সময় দেখা যায়, পরিবহন পুলের চতুর্থ তলা থেকে প্রচুর কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। তবে ঘন ধোঁয়া ও অ্যাসিডের তীব্র গন্ধের কারণে চতুর্থ তলায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী জাহিদ ইসলাম বলেন, ‌‘বিষয়টি নিশ্চিত হতে আমি ও আমার বন্ধু রাকিব হল থেকে নেমে আসি। আগুনের সত্যতা দেখতে পেয়ে ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিই। কিছুক্ষণ পর তারা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।’

পাবনা ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার শফিউল ইসলাম বলেন, ‘আইপিএসের ব্যাটারিতে বিস্ফোরণ ঘটায় আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। এতে ছয়টি ব্যাটারি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়। তবে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার কারণে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে।’

