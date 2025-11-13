  2. ক্যাম্পাস

রাবির প্রধান ফটক থেকে ছাত্রলীগের সাবেক নেতা আটক

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক রাবি
প্রকাশিত: ০৯:২৮ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
রাবির প্রধান ফটক থেকে ছাত্রলীগের সাবেক নেতা আটক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) সৈয়দ আমীর আলী হল শাখা নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের সাবেক এক নেতাকে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মালেক।

আটক ছাত্রলীগ নেতা হলেন, সৈয়দ আমীর আলী হল শাখা ছাত্রলীগের সদ্য সাবেক কমিটির সহ-সভাপতি ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী সাহাদাত হোসেন।

জানা যায়, নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের এ নেতা গত ২০ এপ্রিল পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজ শাখা ছাত্রদলের কাউন্সিলের প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করে আলোচনায় আসেন।

আটকের বিষয়ে জানতে চাইলে নগরের মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মালেক বলেন, স্থানীয় বাসিন্দাদের ফোন পেয়ে আমরা তাকে আটক করেছি। তার বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। সার্বিক বিষয় আমলে নিয়ে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘আমি তখন নামাজে ছিলাম। তাই এ বিষয়টি সম্পর্কে আমি অবগত না।’


মনির হোসেন মাহিন/আরএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।