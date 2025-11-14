  2. ক্যাম্পাস

শাকসু নির্বাচনের দাবিতে উপাচার্য বাসভবন অবরোধ, ভবনে তালা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৭ এএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
শাকসু নির্বাচনের দাবিতে উপাচার্য বাসভবন অবরোধ/ছবি- সংগৃহীত

কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচনের সংবাদ সম্মেলন স্থগিত করার পর প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়েছেন সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা। পরে মিছিল নিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দীন চৌধুরীর বাসভবন অবরোধ করেন।

বৃহস্পতিবার (১৩ অক্টোবর) রাত ১০টায় উপাচার্যের বাসভবন অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। এর আগে রাত ৮টা থেকে প্রশাসনিক ভবন-১ এর সামনে অবস্থান নেন তারা, সাড়া না পেয়ে শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে উপাচার্যের বাসভবন অবরোধ করেন।

এ সময় শিক্ষার্থীদের শাকসু আমার অধিকার রুখে দেওয়ার সাধ্য কার, শাকসু নিয়ে টালবাহানা চলবে না চলবে না, উই ওয়ান্ট শাকসু, আবু সাঈদ মুগ্ধ শেষ হয়নি যুদ্ধ, সাস্টিয়ান সাস্টিয়ান এক হও লড়াই করো ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায়।

কর্মসূচি থেকে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ফয়সাল হোসেন বলেন, আজ সংবাদ সম্মেলন করে শাকসুর তারিখ ও তফসিল দেওয়ার কথা ছিল। তবে সেটি কোনো একটি মহলের প্রভাবে স্থগিত করা হয়েছে। আমরা আজকের মধ্যে শাকসুর তারিখ ও তফসিল চায়। যদি সেটি না পায় আমাদের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

এর আগে আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শাকসু বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন ডাকে উপাচার্য। তবে নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট পর সাংবাদিকদের জানানো হয় মিটিংটি স্থগিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বিষয়টি জানার পর প্রশাসনিক ভবনের সামনে জড়ো হন ও একপর্যায়ে গেটে তালা দেন।

এর আগে সংবাদ সম্মেলনের বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দীন চৌধুরী জাগো নিউজকে জানান, আমি একটি মিটিং শেষ করেছি, আরেকটি মিটিং চলমান থাকায় সংবাদ সম্মেলনটি স্থগিত করা হয়েছে। আগামীকাল অথবা পরশু সংবাদ সম্মেলনটি হবে।

