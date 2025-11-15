  2. ক্যাম্পাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘তারুণ্যের উৎসব’ রোববার

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০১ এএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
ছবি- সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। আগামী রোববার (১৬ নভেম্বর) সকাল ১০টায় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে ঢাবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিনব্যাপী এই উৎসব উদ্বোধন করবেন।

শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) তারুণ্যের উৎসব উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের সভাকক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তারুণ্যের উৎসবের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

এ সময় আয়োজক কমিটির সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইদুল আরেফিন, ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ফারজানা বাশার, ডাকসুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মাদ, পরিবেশ সংসদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ কামাল অনিক এবং আয়োজক কমিটির সদস্য-সচিব ফাতেমা বিনতে মুস্তফা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, তরুণদের মাঝে দক্ষতা, সামাজিক সচেতনতা, সৃজনশীলতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি গড়ে তুলতে তারুণ্যের উৎসব আয়োজন করা হচ্ছে। দিনব্যাপী এই উৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্লিন ক্যাম্পেইন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিসহ বিভিন্ন আয়োজন থাকবে।

এছাড়া, তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে বছরব্যাপী নানা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে নেতৃত্ব ও স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, আইসিটি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক কর্মশালা, পুষ্টি ও খাদ্য বিষয়ক অলিম্পিয়াড, বৃক্ষরোপণ ও ক্লিন ক্যাম্পাস কর্মসূচি, আইন ও নাগরিক দায়িত্ব বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি, উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থান বিষয়ক কর্মশালা, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালা, পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। ডাকসু এই উৎসবের সহ-আয়োজক হিসেবে রয়েছে।

