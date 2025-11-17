শাকসু
পোস্টার, দেওয়াল লিখন ও আলোকসজ্জায় নিষেধাজ্ঞা
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রচারণায় পোস্টার, বিলবোর্ড ও ফেস্টুন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। প্রচারণায় প্রার্থীরা ক্যাম্পাসে দেওয়াল লিখন ও আলোকসজ্জা করতে পারবেন না।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে প্রকাশিত ‘শাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনি আচরণবিধিমালা-২০২৫’ এ তথ্য জানানো হয়। বিধিমালার ৭ ও ৮ নম্বর অনুচ্ছেদে এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
প্রচার-প্রচারণায় লিফলেট, হ্যান্ডবিল ও দেওয়াল লিখন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, নির্বাচনি প্রচারণায় শুধু সাদাকালো লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার করা যাবে। এক্ষেত্রে লিফলেট বা হ্যান্ডবিলের সাইজ অনধিক ৬০ সেন্টিমিটার ও ৪৫ সেন্টিমিটার এর বেশি হতে পারবে না। কোনো রকম পোস্টার ব্যবহার করা যাবে না। লিফলেট বা হ্যান্ডবিলে কোনো প্রার্থী নিজের সাদাকালো ছবি ব্যতীত অন্য কারো ছবি বা প্রতীক ব্যবহার করতে পারবেন না।
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও হল এলাকায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেট ও আশপাশের এলাকায় অবস্থিত কোনো ধরনের স্থাপনা, দেওয়াল, যানবাহন, বেড়া, গাছ-পালা, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোন দণ্ডায়মান বস্তুতে লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগানো যাবে না। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর লিফলেট বা হ্যান্ডবিলের ক্ষতিসাধন করা যাবে না।
এ অনুচ্ছেদে আরও বলা হয়েছে, কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে কোনো সংগঠন, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোনো কালি, চুন ও কেমিক্যাল দ্বারা দেওয়াল বা যানবাহনে কোনো লিখন, মুদ্রণ, ছাপচিত্র বা চিত্রাঙ্কন করে নির্বাচনি প্রচারণা করতে পারবেন না। কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে কেউ নির্বাচনি প্রচারণার জন্য কোনো রকমের পোস্টার, বিলবোর্ড ও ফেস্টুন ব্যবহার করতে পারবেন না।
আলোকসজ্জা ও স্থাপনা অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোনো সংগঠন, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোনো গেট, তোরণ, টেন্ট ও ক্যাম্প আলোকসজ্জা করতে পারবেন না। কোনা প্রার্থী বা তার পক্ষে কেউ নির্বাচনি প্রচারণার জন্য কোনো রকমের স্থায়ী কিংবা অস্থায়ীভাবে মঞ্চ স্থাপন করতে পারবেন না।
