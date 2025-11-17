শাকসু
অনলাইনে গুজব ও চরিত্র হনন করলে ব্যবস্থা নেবে মনিটরিং সেল
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রচারণায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব বা চরিত্র হননের মতো ঘটনা ঘটলে ব্যবস্থা নেবে নির্বাচন কমিশনের মনিটরিং সেল।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে প্রকাশিত ‘শাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনী আচরণবিধিমালা-২০২৫’ এ তথ্য জানানো হয়।
আচরণবিধিতে বলা হয়, অনলাইন বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা চালানো যাবে, তবে তা অবশ্যই আইনসিদ্ধ ইতিবাচক পদ্ধতিতে হতে হবে। দেশের প্রচলিত আইনে নিষিদ্ধ এমন কোনো কাজ এসব মাধ্যমে করা যাবে না।
এতে আরও বলা হয়, নির্বাচনি প্রচারণায় ও প্রচারপত্রে কিংবা প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যক্তিগত আক্রমণ, চরিত্র হনন, গুজব, মানহানিকর আচরণ, অশালীন উক্তি, উসকানিমূলক কোনো কথা কিংবা কারও বিরুদ্ধে কোনো অসত্য তথ্য ছড়ানো, কোনো ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক দল বা সংশ্লিষ্ট কারও অনুভূতিতে আঘাত হানে এমন কোনো কিছু করা যাবে না। সর্বোপরি নির্বাচন কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো প্রচারণা করা যাবে না।
এ ধরনের কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্বাচনের জন্য ক্ষতিকর যে কোনো অনলাইন সাইট বা গ্রুপ বন্ধ, কন্টেন্ট ডিলিট ও দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কমিশনের মনিটরিং সেল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়।
