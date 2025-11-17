শাকসুর তফসিল ঘোষণার পরেও শিক্ষার্থীদের আন্দোলন অব্যাহত
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরেও দুই দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা।
শিক্ষার্থীদের দুই দাবি হলো- ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন ও শীতকালীন ছুটি এগিয়ে আনা।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) দুপুর পৌনে ২টার দিকে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। বিক্ষোভ মিছিল শেষে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনের সড়কে সমাবেশ করেন তারা। এর আগে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা।
এদিকে সমাবেশ থেকে শিক্ষার্থীরা ১৭ ডিসেম্বর নির্বাচনকে একটি ‘হঠকারি সিদ্ধান্ত’ বলে মন্তব্য করেন। একইসঙ্গে সিদ্ধান্ত বাতিল করা না হলে প্রশাসনিক ব্যক্তিদের পদত্যাগের হুঁশিয়ারি দেন।
বিক্ষোভ মিছিল পরবর্তী সমাবেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শাবিপ্রবির আহ্বায়ক পলাশ বখতিয়ারের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন ইসলামী ছাত্রসংস্থার সভানেত্রী আমিনা বেগম।
আমিনা বেগম বলেন, শাকসু নির্বাচন ১০ তারিখের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আজ আমরা গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করেছি। শিক্ষার্থীদের মতামত অনুযায়ী আমরা দেখছি প্রায় শতভাগ শিক্ষার্থী আমাদের দাবির সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। তাহলে কেন একটি নির্দিষ্ট মহলের চাপে শাকসু নির্বাচন ১৭ তারিখ হবে যেটি অনুকূল সময় না। কারণ ১৭ তারিখের আগের পাঁচ দিনের চার দিন ক্যাম্পাস বন্ধ থাকবে।
অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী কামরুজ্জামান মিয়া বলেন, জুলাই আগস্টের পর যদি গণতন্ত্র চর্চা করতে হয়, সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হয়, সাধারণ শিক্ষার্থীর শতভাগ ভোট নিশ্চিত করতে হয়, তাহলে ১০ তারিখ ছাড়া আর কোনো গ্রহণযোগ্য তারিখ নেই। আমাদের সবার একটাই দাবি, শীতকালীন ছুটি ২১ ডিসেম্বর পুনর্বহাল রেখে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন দিতে হবে।
প্রসঙ্গত, রোববার শাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। আজ আচরণবিধিমালা প্রকাশ করা হলেও ১৭ ডিসেম্বর নির্বাচন বিরোধিতা করে আসছে শিক্ষার্থীরা। তাদের দাবি ১০ ডিসেম্বর মধ্যে নির্বাচন আয়োজন।
