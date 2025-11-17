  2. ক্যাম্পাস

ব্রাকসু নির্বাচন: আচরণবিধি ভঙ্গ করলে থাকছে যেসব শাস্তি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০২ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (ব্রাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে আচরণবিধির খসড়া প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন।

খসড়ায় কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে কেউ নির্বাচনী আচরণবিধি ভাঙলে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং প্রার্থিতা বাতিল বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার কিংবা রাষ্ট্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনানুযায়ী সব দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে। ডোপ টেস্ট পজিটিভ হলে প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করা হবে উল্লেখ করা হয়েছে।

রোববার (১৬ নভেম্বর) রাতে ব্রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. শাহজামানসহ কমিশনারদের সই করা নির্বাচনি আচরণবিধি (খসড়া) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির ১০(খ) এবং ২(ঙ)‌ অনুচ্ছেদে বিষয়টি উল্লেখ করা হয় ।

ব্রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. শাহজামান বলেন, ‘আমরা খসড়া আচরণবিধি প্রকাশ করেছি। মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের কাছে মতামত চাওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতেই আমরা এটি চূড়ান্ত করবো।’

