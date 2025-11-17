পদ ফিরে পেলেন শাবিপ্রবি ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি সোহাগ

পদ ফিরে পেলেন শাবিপ্রবি ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি সোহাগ
সাংগঠনিক পদ থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতির তিনমাস পর পদ ফিরে পেয়েছেন সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) শাখা ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. সোহাগ। সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেলে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শাবিপ্রবি ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. সোহাগের পদের অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হলো। এর ফলে তার সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনায় আর কোনো বিধি-নিষেধ রইল না।
এতে আরও বলা হয়, ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. সোহাগ জাগো নিউজকে বলেন, আমার ওপর থেকে সাময়িক অব্যাহতি তুলে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের নেতাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ সিদ্ধান্ত শুধু আমার ব্যক্তিগত দায়িত্ব পুনর্বহাল নয় এটি সংগঠনের প্রতি আমার দীর্ঘদিনের নিষ্ঠা, কঠিন সময়ে কাজ করার মনোভাব ও অবিচল প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা পুনরায় নিশ্চিত করেছে। পুনর্বহালের মাধ্যমে আমাকে নতুন শক্তি, নতুন দায়বদ্ধতা ও আরও বড় পরিসরে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হলো। আমি আগামী দিনে শাবিপ্রবি ছাত্রদলের প্রতিটি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীবান্ধব উদ্যোগ, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা এবং প্রমাণভিত্তিক নেতৃত্বকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবো।
উল্লেখ্য, গত ১৬ আগস্ট পৃথক ব্যানারে কর্মসূচি করায় সোহাগকে সাংগঠনিক পদ থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দেয়া হয়।
