জকসু নির্বাচনে মনোনয়ন নিলেন ৩১২ জন প্রার্থী

জকসু নির্বাচনে মনোনয়ন নিলেন ৩১২ জন প্রার্থী
আসন্ন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন মোট ৩১২ জন প্রার্থী। এর মধ্যে ২৬৭ জন কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদে এবং ৪৫ জন হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) জকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্য সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আনিসুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদে নির্বাচনের জন্য ২৬৭ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
এ বিষয়ে ছাত্রী হল প্রোভোস্ট আঞ্জুমান আরা জানান, ছাত্রী হল সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ৪৫ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র নিয়েছেন। সর্বমোট ৩১২ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
এর আগে, গত ৫ নভেম্বর ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, ১৭ ও ১৮ নভেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিল, ১৯ ও ২০ নভেম্বর বাছাই, ২৩ নভেম্বর প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। ২৪-২৬ নভেম্বর আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সম্পন্ন হবে। ২৭ ও ৩০ নভেম্বর প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট এবং ৩ ডিসেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। ৪, ৭ ও ৮ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সুযোগ থাকবে, যা পরদিন (৯ ডিসেম্বর) প্রকাশ করা হবে। এরপর ৯ থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে নির্বাচনী প্রচারণা। ২২ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণ ও সেদিনই ভোট গণনা সম্পন্ন হবে। ২২ থেকে ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
