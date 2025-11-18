  2. ক্যাম্পাস

জবির ‘বি’ ইউনিটের পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২৯ এএম, ১৮ নভেম্বর ২০২৫
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়/ফাইল ছবি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) ও বিবিএ প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ‘বি’ ইউনিটের পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। স্বরস্বতী পূজার কারণে পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) উপাচার্যের অনুমোদনক্রমে রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. শেখ গিয়াস উদ্দিনের (ভারপ্রাপ্ত) স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘বি’ ইউনিটের (কলা ও আইন অনুষদ) পরীক্ষা ৩০ জানুয়ারি (শুক্রবার) বিকেল ৩.৩০ মিনিট থেকে ৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গত ৫ নভেম্বর প্রকাশিত ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ইউনিট-বি-এর পরীক্ষা ২৩ জানুয়ারি সরস্বতী পূজা হওয়ায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির (২০২৫-২৬) ১৬ নভেম্বর সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ওই পরীক্ষার তারিখ ও সময় নিম্নরূপভাবে পুনর্নির্ধারণ করা হলো। তবে পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

এর আগে, ই ইউনিটের (চারুকলা অনুষদ) পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর (শনিবার) বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা; এ-ইউনিটের (বিজ্ঞান ও লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ) পরীক্ষা ২৬ ডিসেম্বর বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা; সি-ইউনিটের (বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ) পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা; ডি-ইউনিট (সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ) ৯ জানুয়ারি বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা; বি-ইউনিট (কলা ও আইন অনুষদ) ২৩ জানুয়ারি বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়।

