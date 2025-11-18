শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ে শেকৃবিতে আনন্দ মিছিল, মিষ্টি বিতরণ
মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় প্রকাশে আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করেছে রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) শিক্ষার্থীরা।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি কমপ্লেক্সের সামনে থেকে আনন্দ মিছিলটি বের হয়ে পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে আবার টিএসসিতে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।
এ সময় শিক্ষার্থীরা ‘রশি লাগলে রশি নে, হাসিনাকে ফাসি দে’, ‘কোদাল লাগলে কোদাল নে, হাসিনাকে কবর দে’, ‘লীগ ধর, জেলে ভর,’ ‘হাসিনা ঝুলবে, বাংলাদেশ হাসবে’,—ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের।
অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘এটা আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের স্মরণীয় দিন। যেখানে সিনিয়র জুনিয়র সবাই একসঙ্গে ফ্যাসিস্ট পতন উদযাপন করছি। ভবিষ্যতে যদি কোনো ফ্যাসিস্টের উত্থান ঘটে তাহলে সবাই মিলে আবারও তার মূল উৎপাটন করা হবে।’
মিছিল শেষে বক্তব্য দেন শেকৃবি শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আবুল হাসান। তিনি বলেন, ‘এই হাসিনা সরকার শাপলায় গণহত্যা চালিয়েছিল। গণজাগরণ মঞ্চ তৈরি করেছিল, ২৪-এ গণহত্যা চালিয়েছে। এ রায়ের জন্য আমরা অন্তর্বর্তী সরকারকে ধন্যবাদ দিতে চাই। ২০০০ শহীদের বিনিময়ে আমরা এই আনন্দ মিছিল করতে পারতেছি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বলতে চাই, আপনারা ছাত্র জনতার রক্তের ওপর বসে আছেন। তাই কোনো ফ্যাসিস্টকে মঞ্চায়ন করবেন না। যারা আমাদের ভাইদের ওপর অত্যাচার করেছে তাদের বিচার দ্রুত সম্পন্ন করুন।’
সাইদ আহম্মদ/এমএমকে