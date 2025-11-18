জকসু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন রাকিব, লড়তে চান ভিপি পদে

জকসু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন রাকিব, লড়তে চান ভিপি পদে
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে লড়তে মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. রাকিব হাসান।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) শহীদ সাজিদ ভবনে অবস্থিত নির্বাচন কমিশন কার্যালয় থেকে তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।
রাকিব হাসান বলেন, ভিপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক হেভিওয়েট ও যোগ্য প্রার্থী রয়েছেন। কিন্তু একজন সাধারণ শিক্ষার্থী হিসেবে আমি যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি—আমার বিশ্বাস, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য সাধারণ শিক্ষার্থীও প্রতিদিন একই সমস্যার সাথে লড়াই করছে। সেই বাস্তবতা থেকেই সাধারণ শিক্ষার্থীর অধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসার লক্ষ্য নিয়ে আমি এই পদে মনোনয়ন গ্রহণ করেছি।
তিনি আরও বলেন, আমি নির্বাচিত হব কি না এটা আমার চিন্তা নয়। বরং একজন শিক্ষার্থী হিসেবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সমস্যা, অধিকার ও ন্যায্য দাবিগুলো তুলে ধরা–এটাই আমার মূল উদ্দেশ্য। আর যদি সাধারণ শিক্ষার্থীরা আমাকে দায়িত্ব পালনের সুযোগ করে দেয়, তাহলে তাদের জন্য নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ ও স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে চাই।
এর আগে, গত ৫ নভেম্বর ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ১২ নভেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। ১৩ ও ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ২৬৭ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। ১৭ ও ১৮ নভেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিল, ১৯ ও ২০ নভেম্বর বাছাই, ২৩ নভেম্বর প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।
২৪–২৬ নভেম্বর আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সম্পন্ন হবে। ২৭ ও ৩০ নভেম্বর প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট এবং ৩ ডিসেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। ৪, ৭ ও ৮ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সুযোগ থাকবে, যা পরদিন (৯ ডিসেম্বর) প্রকাশ করা হবে। এরপর ৯ থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে নির্বাচনি প্রচারণা ২২ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণ ও সেদিনই ভোট গণনা সম্পন্ন হবে। ২২ থেকে ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
