জকসু নির্বাচন
ছাত্রশক্তি সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান’ প্যানেল ঘোষণা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয় ছাত্রশক্তি সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান’ প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) দুপুর একটার দিকে জবির ভাষাশহীদ রফিক ভবনের নিচতলায় এ প্যানেল ঘোষণা করেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ হাসান।
এ প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে নাট্যকলা বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী কিশোর আনজুম সাম্য এবং জিএস পদে ম্যানেজমেন্ট বিভাগের একই শিক্ষাবর্ষ ও শাখা ছাত্রশক্তির সভাপতি মো. ফয়সাল মুরাদ এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে ইতিহাস বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শাহিন মিয়া নির্বাচন করবেন।
এ ছাড়া ২০ সদস্যের এ প্যানেলে শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক হিসেবে মেহেরুননেসা হিমু, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক মো. ইমরান হোসেন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক তারেক সাদিদ, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক জিহাদ, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শাহিনুর, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক মো. রাতুল হাসান, ক্রীড়া সম্পাদক ফেরদাউস সোহান, পরিবহন সম্পাদক মুশফিক, সমাজসেবা ও শিক্ষার্থীকল্যাণ সম্পাদক ফেরদাউস শেখ এবং পাঠাগার ও সেমিনার সম্পাদক আমিনুল মনোনীত হয়েছেন।
এছাড়া সাতটি নির্বাহী সদস্যপদে লড়বেন কামরুল হাসান রিয়াজ, হাসান মাহমুদ সাজ্জাদ, হাসান মাহমুদ সাকিব, অর্ণা, জাবির খান, সজীব মৃধা, পিয়ারুল।
