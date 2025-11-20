জগন্নাথ হলে সংহতির বাংলাদেশ নাইট ফুটসাল টুর্নামেন্ট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল শাখা ছাত্রদলের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) থেকে শুরু হচ্ছে দুই দিনব্যাপী ‘সংহতির বাংলাদেশ নাইট ফুটসাল টুর্নামেন্ট’।
বুধবার (১৯ নভেম্বর) জগন্নাথ হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক মধুসূদন কুন্ডু হৃষীকেশ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক নিত্যানন্দ পাল ও সদস্যসচিব প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার বিকেলে জগন্নাথ হল খেলার মাঠে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ। উদ্বোধন করবেন ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস।
টুর্নামেন্টের শেষ দিন শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল বনাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির মধ্যে একটি প্রীতি ফুটসাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে, যা আয়োজনের বিশেষ আকর্ষণ।
এ কার্যক্রম সফল করতে আয়োজকরা সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন।
