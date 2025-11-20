  2. ক্যাম্পাস

রাবি প্রেস ক্লাবের চারদশক পূর্তি উদযাপন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৩ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
রাবি প্রেস ক্লাবের চারদশক পূর্তি উদযাপন

জমকালো আয়োজনে চার দশক পূর্তি উদযাপন করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন প্রেস ক্লাব। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সকাল থেকে নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়।

এদিন সকাল সাড়ে ৯টায় প্রেস ক্লাব কার্যালয়ে কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ্ হাসান নকীব। এ সময় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে বর্ণাঢ্য আনন্দ র‍্যালি বের হয়ে ক্যাম্পাসের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

উদ্বোধনকালে রাবি প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মারুফ হোসেন মিশনের সঞ্চালনায় সভাপতি মনির হোসেন মাহিন বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ক্লাব আমার আবেগের জায়গা। নানা চড়াই উৎড়াই পাড় হয়ে প্রিয় সংগঠন আজ ৪০ বছরে পদার্পণ করেছে। চার দশক পূর্তি উপলক্ষে আমরা চেষ্টা করেছি জাকজমকপূর্ণ ভাবে আয়োজন করার। আশা করছি, সামনের দিনগুলোতেও আমরা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যাবো।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ হাসান নকীব বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ক্লাব সবসময় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে তুলে ধরছে। তাদের চার দশক পূর্তিতে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করি, সামনের দিনগুলোতেও তারা তাদের পেশাদারিত্ব বজায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

র‍্যালি পরবর্তী আলোচনা সভায় প্রেস ক্লাবের সভাপতি মনির হোসেন মাহিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মাঈন উদ্দীন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ড. মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান ও রাবি প্রেস ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ফজলুল হক প্রমুখ।

‘আমরা নির্ভীক সত্য লিখবোই’ স্লোগানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ১৯৮৬ সালে যাত্রা শুরু করে প্রেসক্লাব। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন, ক্যারিয়ারভিত্তিক কর্মশালাসহ চিত্তবিনোদনের আয়োজন করে আসছে সংগঠনটি।

