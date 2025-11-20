সাংবাদিকদের নেতৃত্বে জকসুতে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সংসদ’
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনে বিতার্কিক ও সাংবাদিকদের নেতৃত্বে ‘নয় দলীয়করণ, নয় বিরাজনীতীকরণ’ জবিয়ানদের সহযোগিতায় ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলের আত্মপ্রকাশ।
এই প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী হিসেবে রয়েছেন পরিসংখ্যান বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মাহমুদ তানজীদ এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) হিসেবে নৃবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের উম্মে হানী সেবা।
মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা শহীদ রফিক ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সংসদ’ এর আংশিক প্যানেল ঘোষণা করা হয়।
আংশিক প্যানেলের অন্য সদস্যরা ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মো. মাজহারুল ইসলাম মুসা, নির্বাহী সদস্য হিসেবে হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থা বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের জাহিদুল ইসলাম রিফাত, নির্বাহী সদস্য হিসেবে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের গণিত বিভাগের এ.এন.এম. মিনহাজুল হক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী ও সাংবাদিক মাহমুদ তানজীদ বলেন, আমাদের নির্বাচন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা চাই লেজুড়বৃত্তি নয়, বিরাজনীতীকরণ নয় — শিক্ষার্থীদের পক্ষে সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে। এছাড়া ক্যাম্পাসে স্বাধীন মতপ্রকাশের পরিবেশ, শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা, মুক্তবুদ্ধি চর্চা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে নতুন আঙ্গিকে প্রাণ ফেরানো, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসে পার্টটাইম চাকরি পরিবেশ তৈরি করার জন্য আমরা কাজ করবো।
জকসু নির্বাচনের ফরম দাখিলের শেষ দিনে ফরম জমা দিতে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে দেখা গেছে ভিড়। ২১টি পদের বিপরীতে ২৬৭টি পদে ফরম বিক্রি হয়।
