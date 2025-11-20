শিবির সেক্রেটারি
ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ফল জাতীয় রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলবে
ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেছেন, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের প্যানেলের বিজয় শিক্ষাঙ্গনে বড় পরিবর্তনের বার্তা দিচ্ছে। তিনি মনে করেন, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ফল জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুপুরে টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (মাভাবিপ্রবি) ২০২৪-২৫ সেশনের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব মন্তব্য করেন।
সাদ্দাম বলেন, ‘যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের প্যানেল বিজয়ী হয়েছে, সেগুলো দেশের বড় ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। যেখানে লক্ষাধিক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেন। এসব ফলাফলের ধারাবাহিকতা বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলবে।’
এসময় বর্তমান সরকারের অধীনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শিবির সেক্রেটারি। তিনি বলেন, ‘গণভোট আগে হওয়া উচিত। সরকারের বর্তমান অবস্থায় প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিএনপি ধারার দিকে বায়াসড হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। ডিসি-এসপি পর্যায়েও নানা অভিযোগ আমরা পাচ্ছি।’
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাভাবিপ্রবি শিবির সভাপতি হাফিজুর রহমান। বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের আমির আহসান হাবীব মাসুদ, জাকসুর জিএস মাজহারুল ইসলাম এবং শিবিরের কেন্দ্রীয় ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক ডা. রেজোয়ানুল হক।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এসআর/জেআইএম