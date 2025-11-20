  2. ক্যাম্পাস

তারিখ পরিবর্তন, ব্রাকসু নির্বাচন ২৪ ডিসেম্বর

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০৭ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ব্রাকসু) নির্বাচনে পুনঃতফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। ভোটগ্রহণ হবে আগামী ২৪ ডিসেম্বরে।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচনের নতুন তারিখ জানানো হয়।

নির্বাচন কমিশনের পুনঃতফসিলে জানানো হয়, শনিবার (২২ নভেম্বর) নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। এ বিষয়ে আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি জানানোর শেষ তারিখ ২৪ নভেম্বর। ২৬ নভেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ এবং ২৭ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ এবং ২ ও ৩ ডিসেম্বর ডোপ টেস্ট রিপোর্টসহ মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

তফসিল অনুযায়ী, ৪ ও ৬ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই ও ৭ ডিসেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হবে। ৮ ডিসেম্বর প্রাথমিক তালিকা বিষয়ে প্রার্থীদের আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, ৯ ডিসেম্বর বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাবে। ১০ ডিসেম্বর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।

২৪ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে। একই দিনে ভোট গণনা শেষে ফলাফল ঘোষণা করা হবে‌।

নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনার সহযোগী অধ্যাপক মো. আমির শরীফ জাগো নিউজকে বলেন, ‘পূর্বঘোষিত তারিখের আগে টানা তিন দিন ছুটি। ব্রাকসু নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক করতে তারিখ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা নির্বাচনকে উৎসবমুখর করতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

