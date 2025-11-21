জানুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হবে চাকরি ও গবেষণা মেলা

জানুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হবে চাকরি ও গবেষণা মেলা
আগামী বছরের ১৪ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে ক্যারিয়ার ফেস্ট অ্যান্ড রিসার্চ ফেয়ার (চাকরি ও গবেষণা মেলা)। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের উদ্যোগে সায়েন্স অ্যানেক্স ভবন চত্বরে অনুষ্ঠিত হবে দিনব্যাপী এই আয়োজন।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) এ উপলক্ষে অনুষদের ডিনের কার্যালয়ে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হুমায়ুন কবীর। এতে অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, ক্যারিয়ার ফেস্ট ও গবেষণা মেলা আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক, সদস্য-সচিবসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।
সভায় ক্যারিয়ার ফেস্ট ও গবেষণা মেলা সফলভাবে আয়োজনের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি, স্টল ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও গবেষণা সংস্থার উপস্থিতি নিশ্চিতকরণসহ নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি মেলাকে আরও আকর্ষণীয় ও কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়।
এই আয়োজনে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্যারিয়ার সুযোগ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং অনুষদভুক্ত বিভাগগুলোর চলমান গবেষণা কার্যক্রমও প্রদর্শিত হবে বলে জানা গেছে।
