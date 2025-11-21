টিএইচই ইন্টারডিসিপ্লিনারি র্যাংকিংয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে ঢাবি
যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা সাময়িকী টাইমস হায়ার এডুকেশনের (টিএইচই) ২০২৬ সালের ইন্টারডিসিপ্লিনারি সায়েন্স র্যাঙ্কিংয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষস্থান অর্জন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। একই সঙ্গে বিশ্বের ৯৪টি দেশের ৯১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৫২তম স্থান লাভ করে নতুন মাইলফলক স্থাপন করেছে দেশের প্রাচীনতম এ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) যুক্তরাজ্যভিত্তিক এই খ্যাতনামা উচ্চশিক্ষা মূল্যায়ন সংস্থা র্যাঙ্কিংটি প্রকাশ করে। এ বছর বাংলাদেশের আরও ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় তালিকায় স্থান পেলেও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবস্থান দখল করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
টাইমস হায়ার ইন্টারডিসিপ্লিনারি সায়েন্স র্যাঙ্কিং মূলত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বহুমাত্রিক ও আন্তঃবিষয়ক গবেষণা সক্ষমতা মূল্যায়ন করে। র্যাঙ্কিং নির্ধারণে তিনটি সূচকভিত্তিক কাঠামো— ইনপুট (অর্থায়ন ও গবেষণা বিনিয়োগ), প্রক্রিয়া (গবেষণা সুবিধা, প্রশাসনিক সহায়তা ও সাফল্যের পরিমাপ) এবং আউটপুট (প্রকাশনা, গবেষণার মান, প্রভাব ও খ্যাতি)— এর ওপর ভিত্তি করে মোট ১১টি কর্মক্ষমতার সূচকে চূড়ান্ত র্যাঙ্কিং নির্ধারণ করা হয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাঙ্কিং উন্নয়নের জন্য দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে ১৬ সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় গঠিত এ কমিটির আহ্বায়ক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ। কমিটিতে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন), কোষাধ্যক্ষ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, আইসিটি সেল, শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ মোট ১৬ সদস্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন।
র্যাঙ্কিংয়ে অগ্রগতি অর্জনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ‘ঐতিহাসিক সাফল্য’ হিসেবে উল্লেখ করে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানান।
এফএআর/এমএএইচ/এমএস