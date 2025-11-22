  2. ক্যাম্পাস

ঢাবির মুজিব হলের গেস্টরুম-রিডিংরুমে দেয়ালঘড়ি স্থাপন ছাত্রদলের

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৮:২৭ এএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
ঢাবির মুজিব হলের গেস্টরুম-রিডিংরুমে দেয়ালঘড়ি স্থাপন ছাত্রদলের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শেখ মুজিবুর রহমান হলের গেস্টরুম ও রিডিংরুমে দেয়ালঘড়ি স্থাপন করেছে শেখ মুজিব হল ছাত্রদল।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকেলে হল প্রশাসনের কাছে মোট ২২টি দেয়ালঘড়ি হস্তান্তর করা হয়। উদ্যোগটি নেন মুজিব হল ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক রিনভী মোশাররফ।

রিনভী মোশাররফ বলেন, নতুন বিল্ডিংয়ের রিডিংরুমে কোনো দেয়াল ঘড়ি ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে আবেদন করে আসছিল। বিষয়টি ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাঈফ আল ইসলাম দ্বীপ ভাইকে জানানোর পর সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা দ্রুত উদ্যোগটি গ্রহণ করি।

মুজিব হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাঈফ আল ইসলাম দ্বীপ জানান, রিডিংরুম ও পত্রিকারুমের কক্ষগুলোতে সময় দেখার সুবিধা না থাকায় শিক্ষার্থীরা বিড়ম্বনায় পড়তেন। সে কারণেই পুরো হলে একযোগে দেয়ালঘড়ি লাগানো হয়েছে।

ঘড়ি প্রদান কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন মুজিব হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাঈফ আল ইসলাম দ্বীপ, যুগ্ম আহ্বায়ক মিজবাহ উদ্দিন, তৌহিদুর রহমান তাহসীন, আব্দুল্লাহ আজিম, সাদমান সাকিব শাওন ও শাহীনুর রহমান।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মুজিব হল ছাত্র সংসদের বহিরাঙ্গন ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান, সদস্য রিজভী আহমেদ, ছাত্রদল কর্মী গোলাম মুক্তাদির ইরাম, ফয়সাল আহমেদ কবি, ইরফান মৃদুলসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

এফএআর/এসএনআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।