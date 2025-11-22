জাবির প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার অনলাইন রেজিস্ট্রেশন শুরু
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে প্রথমবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
শনিবার (২২ নভেম্বর) বেলা সাড়ে চারটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের কাউন্সিল কক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান এ রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।
এসময় জানানো হয়, আজকে থেকে আগামী ৭ ডিসেম্বর রাত ১১.৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা।
অনুষ্ঠানে উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সোহেল আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রব, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ড. এ বি এম আজিজুর রহমান, উপ-রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইআইটি) ভর্তি পরীক্ষার অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
আইআইটির পরিচালক অধ্যাপক ড. রিসালা তাসিন খান ভর্তি পরীক্ষার অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সহজ, সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন করতে সব ধরনের প্রস্তুতির কথা জানান। ভর্তি পরীক্ষার বিস্তারিত তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি সম্পর্কিত ওয়েবসাইট https://ju-admission.org এ পাওয়া যাচ্ছে।
প্রসঙ্গত, আগামী ২১ ডিসেম্বর থেকে জাবিতে প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/কেএইচকে/জেআইএম