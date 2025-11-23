মধ্যরাতে তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষ
রাজধানীর সরকারি তিতুমীর কলেজে ব্যানার টানানোকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।
শনিবার (২২ নভেম্বর) দিবাগত মধ্যরাতে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বনানী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মেহেদী হাসান বলেন, একটি ব্যানার টানানোকে কেন্দ্র করে তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল এবং শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
তবে কীসের ব্যানার বা কারা টানাতে গিয়েছিল সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেননি তিনি।
বনানী থানা সূত্রে জানা গেছে, সংঘর্ষের খবর পেয়ে শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। রাত সাড়ে ১২টার দিকে পরিস্থিতি শান্ত হয়।
ঘটনাস্থলে থাকা বনানী থানার এসআই জুয়েল সরকার বলেন, পরিস্থিতি এখন শান্ত রয়েছে। তিতুমীর কলেজের সামনের সড়কে যান চলাচল এখন স্বাভাবিক।
টিটি/ইএ