হল ছাড়তে শুরু করেছেন ঢাবি শিক্ষার্থীরা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫১ এএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা হল ছাড়তে শুরু করেছেন। রোববার (২৩ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কারিগরি ঝুঁকি বিবেচনায় আজ বিকেল ৫টার মধ্যে আবাসিক হল খালি করার নোটিশ জারি করা হয়।

রোববার (২৩ নভেম্বর) সকাল থেকেই বিভিন্ন হলের শিক্ষার্থীদের লাগেজ নিয়ে হল ত্যাগ করতে দেখা গেছে।

এসময় তুহিন শিকদার নামে এক শিক্ষার্থী জানান, আকস্মিক নোটিশে অনেকে প্রস্তুতি নিতে পর্যাপ্ত সময় না পেলেও আতঙ্কজনক পরিস্থিতির কারণে দ্রুতই হল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

এদিকে, ডাকসুর পরিবহন সম্পাদক আসিফ আব্দুল্লাহ বিভাগীর শহরে ঢাবির নিজস্ব বাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান বলে জানিয়েছেন।

