ভূমিকম্প আতঙ্ক: জবিতে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ
সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের আতঙ্কে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) আগামী ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত সব ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে অনলাইন ক্লাস।
রোববার (২৩ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো শেখ গিয়াস উদ্দিন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
রেজিস্ট্রার বলেন, সম্প্রতি রাজধানীতে ভূমিকম্প আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় আগামী ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে ক্লাস হবে। এ সময় সব পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। এসব অফিশিয়াল নোটিশে জানিয়ে দেওয়া হবে।
এর আগে, ভূমিকম্পের আতঙ্কে শিক্ষাথীদের নিরাপত্তার জন্য আজ (রোববার) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করে প্রশাসন।
গত দুই দিন (শুক্রবার ও শনিবার) ঢাকা ও এর আশপাশে ৪বার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। শুক্রবার সকালে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর ঘোড়াশাল। শনিবার ঢাকায় সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়। এদিনের দুই কম্পনের ছিল কেন্দ্র ঢাকার বাড্ডা ও নরসিংদী। এদিকে এই মৃদু কম্পন থেকে বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।
টিএইচকিউ/এএমএ