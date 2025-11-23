ব্রাকসু নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ

ব্রাকসু নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (ব্রাকসু) এবং হল শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
শনিবার (২২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশন স্বাক্ষরিত এক নোটিশে ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়- খসড়া তালিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যারা নির্বাচনে ভোটদানের যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। প্রকাশিত তালিকায় মোট ভোটার সাত হাজার আটশ ৯৪ জন। খসড়া তালিকা সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও হল নোটিশ বোর্ডে টানানো হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়- শিক্ষার্থীরা তালিকা ২৪ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত যাচাই করে প্রয়োজনীয় আপত্তি বা সংশোধনের জন্য নির্বাচন কমিশন বরাবর আবেদন করতে পারবেন। আপত্তি নিষ্পত্তি শেষে ২৬ নভেম্বর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।
এর আগে ১৮ নভেম্বর ব্রাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীদের দাবি ও নির্বাচনকে উৎসবমুখর অংশগ্রহণমূলক করতে ২০ নভেম্বর ব্রাকসু পুনঃতফসিল ঘোষণা করা হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয় ২৪ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
এএইচ/জেআইএম