পেছালো শাকসু নির্বাচন, পুনঃতফসিল সোমবার
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ ও হল সংসদ নির্বাচন পিছিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২০ জানুয়ারি ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
রোববার (২৩ নভেম্বর) বিকেলে রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মদ আবদুল কাদির সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
এর আগে বেলা ১১টায় প্রশাসনিক ভবন-১ এর সভাকক্ষে বিভিন্ন ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনারদের আলোচনা সভা শুরু হয়। দীর্ঘ আলোচনার মধ্য দিয়ে বিকেল পৌনে ৩টায় সভা শেষ হয়।
আলোচনা সভায় ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, ইসলামী ছাত্রীসংস্থা, আপ বাংলাদেশ, ছাত্র মজলিস, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর পাশাপাশি সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে সর্বসম্মতি প্রস্তাব ও সুপারিশ অনুযায়ী আগামী ২০ জানুয়ারি শাকসু নির্বাচনের সিদ্ধান্ত হয়।
শাকসু নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম জানান, সোমবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় পুনঃতফসিল ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন।
এর আগে গত ১৬ নভেম্বর শাকসুর তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছ। ওই তফসিল অনুযায়ী ১৭ ডিসেম্বর নির্বাচনের ঘোষণা দেন তিনি। তবে শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত তারিখের বিরোধিতা করে আসছিলেন।
