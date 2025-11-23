  2. ক্যাম্পাস

দ্বিতীয় দিনের মতো রেলপথ অবরোধ করে রাবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক রাবি
প্রকাশিত: ০৭:০৬ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
দ্বিতীয় দিনের মতো রেলপথ অবরোধ করে রাবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শিক্ষার্থীরা। রোববার (২৩ নভেম্বর) বেলা ৪টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন স্টেশন বাজারে রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তারা। এতে ২ ঘণ্টা ধরে রাজশাহীর সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।

আন্দোলনকারী এক শিক্ষার্থী সাব্বির হোসেন বলেন, আমরা দ্বিতীয় দিনের মতো রেলপথ অবরোধ করেছি। গতকাল পিএসসির সিদ্ধান্ত জানানোর কথা। তবে আমরা কোনো সিদ্ধান্ত জানতে পারেনি। আমরা পিএসএসিকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই আমরা একটি যৌক্তিক সময় চাচ্ছি, যাতে আমরা যথাযথ প্রিপারেশন নিয়ে পরিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোনো পজিটিভ সিদ্ধান্ত না পাচ্ছি ততক্ষণ আমরা আন্দোলন করবো।

পাভেল নামের আরেক শিক্ষার্থী বলেন, আমরা যাত্রীদের ভোগান্তি দিতেও চাই না, আমরা এর আগে পিএসসির সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছিলাম, পিএসসির চেয়ারম্যান আমাদের সঙ্গে দেখা করেননি, তারা যদি আমাদের সঙ্গে দেখা না করে তাহলে কাদের সঙ্গে করবে? দ্বিতীয়ত, গতকাল যখন আমরা আন্দোলন করছিলাম তখন রেলওয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এসে আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, রাত ৯ টার মধ্যে আমাদের জন্য পজিটিভ সিদ্ধান্ত আসবে, যদি না আসে তাহলে আমরা যেনো আবারও রেল অবরোধ করি, তার কথার ভিত্তিতে মানুষের ভোগান্তির কথা চিন্তা করে আমরা গতকাল আন্দোলন প্রত্যাহার করি। কিন্তু আমরা সকাল পর্যন্ত কোনো পজিটিভ আশ্বাস পাইনি, তাই আমরা বাধ্য হয়ে আবারও রেল অবরোধ করি।

উল্লেখ্য, গতকাল দুপুর ৩টা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ৭ ঘণ্টা রেল অবরোধ করে বিক্ষোভ করে শিক্ষার্থীরা। এতে প্রায় ৭ ঘণ্টা রাজশাহীর সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ ছিল।

মনির হোসেন মাহিন/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।