ভূমিকম্প
ছুটিতে যাচ্ছে না রাবি, ধাপে ধাপে চলবে হলগুলোর ঝুঁকি মূল্যায়ন
সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) হল ও একাডেমিক ভবনগুলোর কাঠামোগত ঝুঁকি যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। তবে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ক্ষতি এড়াতে ক্লাস ও পরীক্ষা পূর্বঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী চলবে বলে নিশ্চিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
রোববার (২৩ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের জরুরি বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানান জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক আখতার হোসেন মজুমদার। প্রথম ধাপে মন্নুজান হলে ঝুঁকি মূল্যায়ন কাজ শুরু করা হবে বলে জানান তিনি।
আখতার হোসেন মজুমদার বলেন, ‘ভূমিকম্প নিয়ে সবশেষ সিদ্ধান্ত হলো ক্লাস ও পরীক্ষা চালু রেখেই এই সমস্যার সমাধান করা হবে। আমরা প্রথমে ৫–৭ দিন ক্যাম্পাস বন্ধ করে কোন কোন রুম বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখনকার ছাত্ররা অনেক সচেতন। তাদের অনেকেই এটির বিরুদ্ধে ছিল। তাই শিক্ষার্থীদের মতামতের ওপর ভিত্তি করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের সিদ্ধান্তই আমাদের সিদ্ধান্ত। আমরা দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে দ্রুত কাজ শুরু করবো এবং সমস্যার সমাধান করবো। মন্নুজান হল দিয়ে প্রশাসন আগে কাজ শুরু করবে।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মাঈন উদ্দীন বলেন, ‘যেহেতু বেশিরভোগ শিক্ষার্থীর ক্লাস ও পরীক্ষা চলমান এবং তারা হল বন্ধ চায় না, তাই তাদের মতামতের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হলগুলো খোলা রেখেই ইঞ্জিনিয়ারদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ইন্সপেকশন করা হবে। পাশাপাশি সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
রাকসুর জিএস সালাহউদ্দিন আম্মার বলেন, ‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূমিকম্প নিয়ে যে সমস্যার তৈরি হয়েছে তা ক্লাস ও পরীক্ষা চালু রেখেই সমাধান করা হবে। এতে কিছু শিক্ষার্থীর সাময়িক অসুবিধা হলেও সবার মতামতের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’
শুক্রবারের ভূমিকম্পে রাবির শেরে বাংলা হলের দেওয়ালে ফাটল দেখা দেয়। ফলে প্রশাসন শিক্ষার্থীদের নবনির্মিত হলে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। শনিবার ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) প্রশাসন ১৫ দিনের জন্য সব একাডেমিক কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করলে রাবি শিক্ষার্থীদের মধ্যেও উদ্বেগ দেখা দেয়।
