নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য অধ্যাপক মিজানুর রহমান

নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য অধ্যাপক মিজানুর রহমান
বেসরকারি নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনইউবি) উপাচার্য পদে নিয়োগ পেয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান।
রোববার (২৩ নভেম্বর) রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিব সুলতান আহমেদের সই করা প্রজ্ঞাপনে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়।
প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০-এর ধারা ৩১ (১) অনুযায়ী অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমানকে চার বছরের জন্য উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়া হলো। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট আইনের সব বিধান অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন। আদেশটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।
শিক্ষাজীবনে অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগ থেকে অনার্সে রেকর্ড মার্কস নিয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন।
কানাডার ডালহৌসি ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি ফাইন্যান্স ও মার্কেটিংয়ে ডাবল মেজরসহ এমবিএ সম্পন্ন করেন, যেখানে তিনি শীর্ষ ১ শতাংশ গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে (সর্বোচ্চ গ্রেড নিয়ে) জায়গা করে নেন।
অধ্যাপক মিজানুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগ থেকে মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় এবং একই বিভাগ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।
দীর্ঘ ৩৫ বছরের অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারে অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগে তিন বছর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। একই সঙ্গে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত সিন্ডিকেট সদস্য, সিনেট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
পাশাপাশি বেসরকারি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে কিছু সময়ে ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দেশের শীর্ষ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশসহ (আইইউবি) একাধিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন অ্যাডজাঙ্কট ফ্যাকাল্টি হিসেবে পাঠদান করেছেন।
গবেষণা ও প্রকাশনায় তিনি নিজস্ব অবস্থান সুদৃঢ় করেছেন। চারটি বিদেশি আর্টিকেল, তিনটা রিসার্চ মনোগ্রাফসহ ৩৫টিরও বেশি প্রকাশনা রয়েছে তার। ড. মো. মিজানুর রহমানের তত্ত্বাবধানে একাধিক শিক্ষার্থী এমফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
শিক্ষাক্ষেত্রের পাশাপাশি শিল্পখাতেও তার সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। তিনি বিভিন্ন নামি প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র পরিচালক, স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করেছেন। বিভিন্ন সময় তিনি ঢাকার বেশ কিছু প্রখ্যাত কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি/সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি নর্থ সাউথ সোসাইটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
