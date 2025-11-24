  2. ক্যাম্পাস

রাবির দুই শিক্ষককে বিভাগের সব কার্যক্রম থেকে সাময়িক অব্যাহতি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক রাবি
প্রকাশিত: ০৯:১৬ এএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
রাবির দুই শিক্ষককে বিভাগের সব কার্যক্রম থেকে সাময়িক অব্যাহতি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের দুই শিক্ষককে বিভাগের সব কার্যক্রম থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

রোববার (২৩ নভেম্বর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়টি জানানো হয়। সাময়িক অব্যাহতি পাওয়া দুই সহকারী অধ্যাপক হলেন- সাজু সরদার ও তানজিল ভূঁঞা।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থীদের অভিযোগ এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রথম সভার সুপারিশের ভিত্তিতেই কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত জানায়।

এ বিষয়ে তানজিল ভূঁঞা বলেন, ‘প্রথমে চেয়ারম্যান নিয়োগ নিয়ে দ্বন্দ্বটি তৈরি হয়। তারপর গত ৬ থেকে ৯ নভেম্বর ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম ডে উপলক্ষে একটা মেলা হয়। তখন সেই মেলায় তাকে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয় না এবং আমাকে সব দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই মেলা নিয়ে আমাদের একটা মিটিং হয়, সেই মিটিংয়ে একটা গ্যাঞ্জাম হয়। গ্যাঞ্জামের এক পর্যায়ে আমি তাকে যখন বলি ১ কোটি ৪১ লাখ টাকা আপনি খেয়েছেন, এরপর সে আমাকে আমার ছাত্রীর সঙ্গে বিয়ের কথা তুলে খোটা দেন। এরপর মেলার ৩ দিন আগে মেলা বানচাল করার জন্য প্রায় ৬ মাস আগের একটি ভিডিও সামনে আনেন, যেখানে আমার স্ত্রীকে (ছাত্রী) দেখা যায়, আমার দিকে একটি খাতা ছুড়ে মারছে। এরপর থেকেই আমার নানান বিষয় তুলে সে আমাকে প্রতিনিয়ত হেনস্তা করছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আন্দোলনটা প্রথমে তাকে বহিষ্কার করার জন্য হচ্ছিল, কিন্তু পরে সেটা আমার ওপরও আসে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সকল প্রমাণ দেখানো সত্ত্বেও তারা বলে আমাদের দুজনের এই কোন্দলের কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। সেই কারণ নিয়ে আজ রাকসু প্রশাসনের কাছে গেলে প্রশাসন সিদ্ধান্ত দেয় যে আমাদের দুজনের কারণে যেহেতু ঘটনাটি ঘটেছে এবং বিভাগে সমস্যা তৈরি হয়েছে, তাই আমাদের দুজনকেই বিভাগের সকল অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।’

এ বিষয়ে সাজু সরদার বলেন, ‘প্রশাসনের দেওয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতেই সব ক্লিয়ারভাবে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল, সেখানকার সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই এই বিজ্ঞপ্তিটি দেওয়া হয়েছে।’

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক ড. আখতার হোসেন মজুমদার বলেন, ‘বিভিন্ন ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই তদন্ত কমিটির প্রথম সভার সুপারিশে তাদেরকে বিভাগের সকল কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার জন্য বলা হয়েছে।’

এর আগে বুধবার (১৯ নভেম্বর) ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থীদের অভিযোগ এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য অভিযোগ তদন্তে সিন্ডিকেট সদস্য ও আরবি বিভাগের প্রফেসর ড. মো. নিজাম উদ্দীনকে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

গত ১০ ও ১১ নভেম্বর ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তানজিল ভূঁঞাকে চরিত্রহীন, লম্পট ও সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে তার বহিষ্কারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। বিভাগের অফিসকক্ষে তালা ঝুলিয়ে ও ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে এই আন্দোলন করেন তারা।

মনির হোসেন মাহিন/এফএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।