জকসু নির্বাচন
বাংলাদেশ গেমসে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত নাইম লড়বেন শিবির প্যানেলে
প্রথমবারের মতো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে ক্রীড়া সম্পাদক পদে শিবির সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান’ প্যানেলে প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন ২৬তম জাতীয় প্রতিযোগিতা ও বাংলাদেশ গেমসে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত জবি নাট্যকলা বিভাগের ১৫তম আবর্তনের শিক্ষার্থী জর্জিস আনোয়ার নাইম। (শিক্ষাবর্ষ ২০১৯-২০)।
এ বিষয়ে ক্রীড়া সম্পাদক পদপ্রার্থী জর্জিস আনোয়ার নাইম বলেন, আমি কোনো রাজনীতি করতে আসিনি। ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসছি, নির্বাচিত হলে তাদের জন্য কাজ করব।
এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রথমতো, খেলোয়াড়দের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করব। দ্বিতীয়ত, সের্ন্টাল টিমে যারা খেলে (ক্রিকেট, ফুটবল) তাদের জন্য ব্লেজার এবং পারমানেন্ট একটা ভাতার ব্যবস্থা করা। সেটা যদি ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ না দিতে পারে স্পন্সরশিপের মাধ্যমে করব।
ধুপখোলা মাঠ নিয়ে তিনি বলেন, আমাদের মাঠ স্থানীয়রা কেন দখল করে রাখবে? ৫ আগস্ট পরবর্তী ও যদি তারা এভাবে দখল করে রাখে তাহলে শেখ হাসিনা গিয়ে কোনো লাভ হলো না। আমার যে জিনিস তা আমাকে অবশ্যই আদায় করে নিতে হবে। তার জন্য প্রশাসনের কাছে যেতে হবে না, যুদ্ধ করতে হবে, আমাকে তা করতে হবে। আমার অপশন নাই তারা আমাকে যদি নির্বাচিত করে তো করতে হবে, কোনো অপশন নাই কিছু বলার।
আগামীকাল ২৩ নভেম্বর প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। ২৪, ২৫ ও ২৬ নভেম্বর প্রার্থীদের আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হবে। এছাড়া ২৭ ও ৩০ নভেম্বর প্রার্থীদের ডোপটেস্ট করা হবে। ৩ ডিসেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। এরপর ৪, ৭ ও ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাবে। প্রত্যাহারকৃত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হবে ৯ ডিসেম্বর।
৯ থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রার্থীরা তাদের নির্বাচনি প্রচারণা করবেন। আর ২২ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণ হবে। তফসিল অনুযায়ী, নির্বাচনের দিনই ভোট গণনা ও ২২ থেকে ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে ফলাফল ঘোষণা হবে।
এর আগে, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ২৯তম জাতীয় কারাতে প্রতিযোগিতা-২০২৫ এ স্বর্ণপদক, ২৬তম জাতীয় প্রতিযোগিতা ও বাংলাদেশ গেমসে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন তিনি। ২৮তম আসরে পান রৌপ্য।
টিএইচকিউ/এমআরএম/জেআইএম